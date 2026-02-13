Sfilate e carri allegorici | torna il Carnevale a Marina di Casal Velino

A Marina di Casal Velino torna il Carnevale, portando sfilate di carri allegorici e feste di strada. La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, attira ogni anno molti visitatori e appassionati dalla zona. Quest’anno, i carri sono più colorati e elaborati, con decorazioni che raccontano storie e leggende locali. La festa si svolge lungo il lungomare, dove le strade si riempiono di musica e allegria.

A Marina di Casal Velino torna il Carnevale Casalvelinese, giunto alla sua terza edizione e noto anche come Festival dei Carri Cilentani. L'appuntamento con la sfilata dei carri e le attività all'aperto è previsto per domenica 22 febbraio, con orario di inizio fissato alle 15:00. L'evento prevede la partecipazione di altri comuni del comprensorio, tra cui Ascea, Orria, Felitto e Castelnuovo Cilento. Il programma della giornata inizia alle 15:00 con la partenza del corteo da Piazza Marconi, per poi attraversare il Lungomare Speranza. Durante il percorso, la sfilata sarà accompagnata da mascotte e animazione per i bambini, gestite in collaborazione con la realtà locale Jungle Park.