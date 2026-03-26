Sfalci e potature verde privato | ecco le modalità di conferimento

Il Comune ha comunicato le procedure aggiornate per il conferimento di sfalci e potature provenienti dal verde privato. Le istruzioni riguardano le modalità di consegna e gestione di questi rifiuti, all’interno del sistema di raccolta rifiuti attualmente in vigore sul territorio comunale. Le disposizioni sono state rese note ai cittadini per garantire il corretto smaltimento dei materiali vegetali.

Il Comune ricorda le modalità attualmente in vigore per il conferimento e la gestione di sfalci e potature provenienti dal verde privato, nell’ambito del sistema di raccolta rifiuti attivo sul territorio. Il servizio è rivolto a tutti i cittadini, sia residenti nelle aree servite dal "porta a porta", sia a quelli che si trovano al di fuori di tale perimetro, con diverse modalità operative. Per il conferimento del verde domestico resta possibile utilizzare il cassonetto dell’organico esclusivamente per piccoli sfalci, fogliame e potature di ridotte dimensioni; usufruire del servizio di ritiro a domicilio su prenotazione, contattando il numero verde di Sei Toscana 800 127484, con un limite di 5 pezzi (sacchi o fascine) per ogni appuntamento e conferire direttamente il materiale nel centro di raccolta comunale di Gricignano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sfalci e potature verde privato: ecco le modalità di conferimento Articoli correlati Sfalci e potature: attivi i servizi per il conferimento del verde domesticoArezzo, 18 marzo 2026 – Sfalci e potature: attivi i servizi per il conferimento del verde domestico. Sansepolcro, parte la raccolta sfalci e piccole potatureArezzo, 5 marzo 2026 – Raccolta sfalci e piccole potature all'interno del perimetro del Porta a Port a: al via il servizio domiciliare su richiesta. Tutti gli aggiornamenti su Sfalci e potature verde privato ecco le... Temi più discussi: Sfalci e potature verde privato: ecco le modalità di conferimento; Sfalci e potature: attivi i servizi per il conferimento del verde domestico; Verde urbano, ecco il piano sfalci per la primavera; Nidi degli uccelli a rischio nelle città: l’appello della Lipu per fermare le potature in primavera. Sfalci e potature: attivi i servizi per il conferimento del verde domesticoArezzo, 18 marzo 2026 – Sfalci e potature: attivi i servizi per il conferimento del verde domestico. Il Comune di Sansepolcro ricorda ai cittadini le modalità attualmente in vigore per il conferimento ... lanazione.it Sfalci e potature del verde privato: novità sulla gestione ed il conferimento all’isola ecologica di SansepolcroNell'ambito del progetto di riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti sono state modificate le regole di conferimento nel cassonetto della frazione di rifiuto organica Nell'ambito del progetto ... lanazione.it È arrivata la primavera: hai sfalci e potature da smaltire AMIU Genova ti offre un servizio gratuito di raccolta a domicilio! Prenota il ritiro chiamando l' 800.95.77.00 da fisso o lo 010.89.80.800 da cellulare. Sistema il tuo verde in sacchi o fascine e noi pensiamo - facebook.com facebook