Il Comune blocca i lavori per la fibra ottica e denuncia le ditte esecutrici

Il Comune di Teverola ha deciso di bloccare immediatamente i lavori per la fibra ottica. Durante i sopralluoghi, sono emerse gravi criticità nei ripristini stradali fatti dalle ditte che lavorano sul progetto. L’Ente ha anche denunciato le imprese esecutrici per le mancanze riscontrate.

Il Comune di Teverola ha disposto il blocco immediato dei cantieri per la realizzazione della rete in fibra ottica a seguito delle gravi criticità riscontrate nei ripristini stradali, emerse durante sopralluoghi e a seguito di segnalazioni pervenute all’Ente.In numerose strade, comprese alcune.🔗 Leggi su Casertanews.it Approfondimenti su Teverola Comune Danni alle strade per i lavori della fibra ottica, ennesima denuncia ai Commissari Comune ferma nuovamente i lavori della fibra ottica. "Difformità nei cantieri e pericoli per la sicurezza" Il Comune di San Marcellino ha nuovamente sospeso i lavori di posa della fibra ottica, a causa di difformità riscontrate nei cantieri e preoccupazioni per la sicurezza. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Teverola Comune Argomenti discussi: Quartu, strade smembrate dai cantieri per la fibra ottica: il Comune blocca i nuovi scavi; Dopo l'inchiesta sull'urbanistica, il Comune di Milano blocca un grattacielo di 93 metri: cos'è successo; Bloccato il grattacielo alto 93 metri: lo spettro di una voragine davanti alla Stazione Centrale; Il Comune di Aprilia chiude la casa di riposo, il giudice blocca tutto. Como, la Soprintendenza ha deciso: i ciliegi non si toccano. Viale vincolato, il Comune non potrà sostituirli con i periI ciliegi di via XX Settembre non si toccano. Colpo di scena nell’infinito romanzo che è approdato anche in Regione: ... espansionetv.it Monza, il Pd blocca i farmaci israeliani. Così punisce malati e bambiniEsiste una specie umana particolarmente pericolosa: gli utili idioti. Non sono cattivi nel midollo, ma la loro cecità ideologica li rende perfetti strumenti al servizio del male. In Italia, oggi, l’es ... msn.com ESCLUSIVA Ciliegi di Como: la Soprintendenza blocca del tutto l'abbattimento voluto dal Comune A poche ore dalla prima udienza al Tar emerge che l’Ente di tutela del paesaggio avrebbe “vincolato” il viale riconoscendone la storicità. Questo significa che il facebook #Quartu dice stop ai tagli stradali senza ripristini: prima sicurezza e decoro. Il Comune blocca le nuove autorizzazioni finché gli accordi non saranno rispettati x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.