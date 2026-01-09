Ritornano i cantieri per la fibra ottica | le strade interessate dai lavori
A Seveso riprendono i lavori per l’installazione della fibra ottica Open Fiber. A partire da lunedì 12 gennaio, gli scavi stradali interesseranno diverse zone della città, secondo un calendario che potrebbe subire variazioni a causa delle condizioni meteorologiche e delle temperature previste. Si consiglia di consultare eventuali aggiornamenti per conoscere le aree coinvolte e le tempistiche dei lavori.
Ripartono gli scavi stradali per la fibra ottica Open Fiber a Seveso. Da lunedì 12 gennaio in città ripartiranno gli scavi stradali con una ripartizione nelle varie zone, con la premessa che potrebbero subire modifiche in base alle condizioni meteo e le temperature rigide annunciate.Il programma. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
