Sesso e magia nera pg assente e il processo slitta Il giudice | Multa e accompagnamento coatto

Il processo contro undici donne transgender brasiliane accusate di associazione a delinquere è stato rinviato a causa dell’assenza di uno dei testimoni. La Corte d’Assise di Santa Maria Capua Vetere ha stabilito una multa di mille euro e l’accompagnamento coatto per due agenti di polizia coinvolti nel procedimento. La discussione si è concentrata su temi legati a pratiche di magia nera e sesso.

Mille euro di multa e l’accompagnamento coatto per due poliziotti della questura di Caserta. E’ quanto disposto dalla Corte d’Assise del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, presieduta da Marcella Suma, nel processo ad 11 transgender brasiliane accusate di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù, alla tratta di esseri umani, al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di connazionali nonché di sfruttamento della prostituzione. La presidente dell’Assise constatata l’ennesima assenza del sovrintendente capo Costantino Di Nisio e dell’assistente capo Franco Aldegheri, entrambi in servizio presso la squadra mobile della questura di Caserta, che si occuparono dell’attività investigativa, ha disposto un’ammenda di 500 euro ciascuno e l’accompagnamento coatto. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Sesso e magia nera, pg assente e il processo slitta. Il giudice: "Multa e accompagnamento coatto" Articoli correlati Tratta di transgender dal Brasile, la testimone al processo: "Il passaggio da Napoli, la magia nera e il sesso"Una testimone racconta in aula il sistema di tratta che portava persone transgender dal Brasile in Italia. Sesso e magia nera, 'Agata': "Venivamo comprate e portate in Italia da Pamela"La prostituta transgender sulla pratica 'religiosa' del Candomblé: "C'erano riti per ingraziarsi la fortuna e quelli di morte" “Abitavo a Castel...