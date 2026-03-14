servizio civile universale nove i posti disponibili

A Cesenatico sono aperti nove posti nel bando per il Servizio civile universale. Il Dipartimento Politiche giovanili ha pubblicato l'avviso, che prevede opportunità di impegno per i giovani interessati a partecipare a questo programma. La selezione riguarda candidati che desiderano dedicarsi a progetti di servizio civico, con scadenza per le domande imminente.

Sono nove i posti disponibili a Cesenatico nel bando per il Servizio civile universale, promosso dal Dipartimento Politiche giovanili. Vi possono accedere i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni non ancora compiuti, sia italiani, europei comunitari e stranieri in possesso del permesso di soggiorno. L’impegno richiesto per i volontari è di 1.145 ore annuali con 25 ore settimanali e 5 giorni di servizio per tutti i progetti e tutte le sedi individuate dallo stesso Comune. I lavoratori hanno diritto a 20 giorni di permesso retribuiti, 15 giorni di malattia retribuiti con un rimborso spese mensile netto di 519,47 euro. Il link per inoltrare la domanda è disponibile sul sito dell’Arci servizio civile Cesena e anche sul sito istituzionale del comune di Cesenatico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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