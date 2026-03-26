Lunedì 31 marzo, presso il San Gaetano, si terrà un incontro organizzato dall’ufficio Progetto Giovani e dal Centro Europe Direct del Comune di Padova, dedicato ai giovani tra i 18 e i 30 anni interessati a partecipare a programmi di volontariato all’estero. L’appuntamento offrirà informazioni sul servizio civile all’estero e sul Corpo europeo di solidarietà.

Lunedì 31 marzo, l’ufficio Progetto Giovani e il Centro Europe Direct del Comune di Padova organizzano un incontro rivolto a giovani tra i 18 e i 30 anni interessati a svolgere un’esperienza di volontariato all’estero. Vengono presentate due opportunità: il Servizio Civile Universale all’estero e il Corpo Europeo di Solidarietà. L’evento si svolge presso la sala Jolly, al piano terra del Centro Culturale Altinate San Gaetano. Nel corso dell’incontro vengono illustrate le due opportunità, che consentono di vivere un’esperienza di crescita personale e professionale, migliorare la conoscenza di lingue straniere e sperimentare la vita in un altro Paese. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Servizio civile all’estero o Corpo europeo di solidarietà: il confronto al San Gaetano

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