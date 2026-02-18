Referendum sulla riforma della magistratura | opinioni a confronto | al San Gaetano per capirne di più
Lunedì 23 febbraio, all’interno del Centro culturale San Gaetano di Padova, si terrà un dibattito pubblico sul referendum sulla riforma della magistratura. L’evento, promosso dall’Ordine degli Avvocati, mira a chiarire i diversi punti di vista sul tema. La discussione si svolgerà dalle 17 alle 19 e sarà aperta a tutti i cittadini interessati. Un pubblico numeroso si aspetta di ascoltare le opinioni di esperti e rappresentanti delle istituzioni.
“Referendum sulla riforma della magistratura: opinioni a confronto” è il titolo del dibattito pubblico organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Padova lunedì 23 febbraio, dalle 17 alle 19, presso il Centro culturale San Gaetano in via Altinate, aperto alla cittadinanza.. Al centro del confronto il referendum sulla giustizia che si terrà il 22 e 23 marzo 2026 in cui non è richiesto il quorum. Il quesito riguarda la riforma dell'ordinamento giurisdizionale approvata dal Parlamento. Separazione delle carriere, Consiglio Superiore della Magistratura e Alta Corte sono quindi i temi al centro di un confronto pensato per orientare a una scelta ponderata e consapevole la cittadinanza padovana, che il 22 e 23 marzo sarà chiamata al voto.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
