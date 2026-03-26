Serve una legge nazionale

Un consigliere regionale del Partito Democratico ha espresso parole commosse in seguito alla morte di Libera. La questione della mancanza di una legge nazionale che affronti le problematiche dell’inclusione e delle barriere rimane centrale nel dibattito pubblico. La figura politica ha sottolineato l’importanza di intervenire a livello legislativo per migliorare le condizioni di chi si trova ad affrontare ostacoli di vario genere.

Iacopo Melio, consigliere regionale del Pd e responsabile per i dem del ‘ Dipartimento nazionale inclusione, contro ogni barriera’, ha avuto parole toccanti per la scomparsa di Libera. Lei auspica che il dispositivo del Cnr rimanga in Toscana. Quante persone potrebbe aiutare come ha fatto con Libera? "La tutela della privacy oltre alle condizioni di salute variabili non ci permettono di fare previsioni numeriche, ma questo non deve essere importante: anche se si trattasse di una sola persona nei prossimi 5 o 10 anni, sarebbe comunque fondamentale trovarsi preparati a ogni necessità". Cosa è stato decisivo per consentire a Libera di fare la... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Serve una legge nazionale" Articoli correlati Leggi anche: Fine vita, aspetti medico legali e consapevolezza. I medici: “Serve una legge nazionale” Frane, la Toscana sorvegliata dal satellite. “Ma serve una legge nazionale”Firenze, 8 febbraio 2026 – “Sulle frane, negli ultimi 5 anni, la Toscana ha mobilitato oltre 200 milioni di euro per oltre 500 interventi di... Fine Vita serve una legge Tutti gli aggiornamenti su Serve una legge nazionale Temi più discussi: Serve una legge nazionale; Santanchè: serve una legge sul conflitto d’interessi seria; I giovani guidano il No al referendum sulla giustizia: Ora serve una legge per il voto dei fuorisede; Suicidio medicalmente assistito, il Comune dice sì: Un atto di civiltà. Serve una legge nazionaleIacopo Melio, consigliere regionale del Pd e responsabile per i dem del ‘Dipartimento nazionale inclusione, contro ogni barriera’, ha ... lanazione.it Anziani non autosufficienti: serve una legge nazionaleI sindacati dei pensionati rilanciano la necessità di una legge nazionale sulla non autosufficienza, considerando che il futuro porterà a un progressivo aumento e cronicizzazione dell’emergenza Sono ... disabili.com Serve davvero scatenare un scontro tra elettori per far prevalere il proprio leader, rischiando di lasciare malcontento e non allargare il consenso Se primarie devono essere, perché non pensare ad una rosa di nomi condivisi, anche esterni ai partiti, da sottop x.com ACQUA IN CAPITANATA, il WWF dice no a nuove dighe: “Non è dispersa, serve un cambio di modello” - facebook.com facebook