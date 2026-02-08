frane la toscana sorvegliata dal satellite ma serve una legge nazionale

La Toscana ha investito oltre 200 milioni di euro negli ultimi cinque anni per cercare di prevenire e gestire le frane. Le autorità monitorano attentamente i territori più a rischio, ma chiedono anche una legge nazionale che renda più efficace l’intervento. Nel frattempo, il satellite tiene sotto controllo i movimenti del terreno, mentre i lavori di messa in sicurezza continuano nelle zone più vulnerabili.

Firenze, 8 febbraio 2026 – “Sulle frane, negli ultimi 5 anni, la Toscana ha mobilitato oltre 200 milioni di euro per oltre 500 interventi di prevenzione, messa in sicurezza e gestione delle emergenze”. Lo ha detto il presidente della Regione, Eugenio Giani, sollecitando una norma nazionale in materia. A fare il punto, anche alla luce dal caso Niscemi, c’erano oltre al governatore, il sottosegretario Bernard Dika, il direttore della Difesa del suolo Giovanni Massini, il professor Nicola Casagli, docente del dipartimento di geologia dell’Università di Firenze, e Lorenzo Sulli, geologo dell’Autorità di bacino dell’Appennino settentrionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

