Fine vita aspetti medico legali e consapevolezza I medici | Serve una legge nazionale

Il tema del fine vita e degli aspetti medico-legali è sempre più rilevante nel dibattito pubblico. Durante il recente convegno a Firenze, il presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ha sottolineato l’importanza di una legge nazionale per garantire diritti e tutela a pazienti e professionisti. La consapevolezza e la regolamentazione rappresentano elementi fondamentali per affrontare con chiarezza le questioni etiche e legali connesse alla fine della vita.

Firenze, 26 gennaio 2026 – Fine vita, il tema torna al centro del dibattito. Questa volta a intervenire Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Firenze, durante il convegno Autodeterminazione nel fine vita, che si è tenuto sabato scorso nella sede dell’Ordine. “Le scelte consapevoli della persona assistita nelle fasi finali della vita devono poter contare su regole chiare e strumenti di tutela efficaci – ha detto Dattolo – Per questo non è più rinviabile una legge quadro nazionale e, allo stesso tempo, è necessario potenziare l’informazione ai cittadini sulle Disposizioni anticipate di trattamento”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

