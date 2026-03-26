Serie C stangata per il Siracusa | altri 5 punti di penalizzazione e ultimo posto! La decisione del TFN sul Trapani

Nel campionato di Serie C, il Siracusa ha ricevuto una penalizzazione di cinque punti, che lo ha portato all'ultimo posto in classifica. Contestualmente, il Tribunale Federale Nazionale ha emesso una decisione riguardante anche il Trapani, influenzando la posizione di entrambe le squadre in classifica. Le decisioni della giustizia sportiva stanno determinando variazioni significative nelle posizioni delle squadre coinvolte.

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