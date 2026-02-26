Siracusa la scure del Tfn sugli aretusei | 6 punti di penalizzazione

Il Siracusa ha ricevuto una penalizzazione di sei punti nel campionato di Serie C. La decisione è stata presa dal Tribunale Federale Nazionale e riguarda questioni di natura amministrativa. La situazione potrebbe influenzare la posizione in classifica della squadra e il proseguo della stagione, portando a valutazioni sulla gestione e sull'organizzazione del club. La penalizzazione è stata comunicata ufficialmente e sarà applicata immediatamente.

Era nell’aria ed è arrivata la stangata per il Siracusa (girone C, serie C) che è stato sanzionato dal Tribunale Federale Nazionale con “sei punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva per violazioni di natura amministrativa. Sei mesi di inibizione, inoltre, per il presidente Alessandro Ricci. Il club siciliano era stato deferito lo scorso 30 dicembre a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive per responsabilità diretta per le violazioni disciplinari attribuite al proprio presidente nonché a titolo di responsabilità propria”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Siracusa, la scure del Tfn sugli aretusei: 6 punti di penalizzazione Le altre di C, la scure del TFN sul Trapani: nuova pesante penalizzazione per i sicilianiTempo di lettura: < 1 minutoSi fa difficile la situazione del Trapani al quale oggi il Tribunale Federale Nazionale ha comminato un’ammenda di 6. Serie C | Cinque punti di penalizzazione per la Ternana: come cambia la classifica nel girone del LivornoCambia (nuovamente) la classifica del girone B della serie C dopo l'estromissione del Rimini dello scorso novembre.