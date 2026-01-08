Le altre di C la scure del TFN sul Trapani | nuova pesante penalizzazione per i siciliani

Il Trapani riceve una nuova penalizzazione dal Tribunale Federale Nazionale, con un'ammenda di 6. La decisione si inserisce in un contesto di criticità per il club siciliano, che continua a confrontarsi con problematiche legali e amministrative. La situazione resta complessa e richiede attenzione per comprendere le implicazioni future per il team e il suo percorso in campionato.

Si fa difficile la situazione del Trapani al quale oggi il Tribunale Federale Nazionale ha comminato un'ammenda di 6.500 euro e 7 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per violazioni di natura amministrativa. Il club era stato deferito lo scorso 6 novembre a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell'Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive. Il Trapani era già stato sanzionato in estate con un pesante -8 per la nota vicenda dei crediti inesistenti. Ora con questo ulteriore -7 i siciliani scivolano a 19 punti in piena zona play-out.

