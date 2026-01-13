Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 dodici mesi di grandi eventi | presentato il calendario

È stato presentato, nella Sala dei Baroni di Castel Nuovo, il calendario degli eventi che, nel 2026, renderanno Napoli la Capitale Europea dello Sport. L'iniziativa prevede dodici mesi dedicati a diverse discipline e manifestazioni, confermando la città come centro di attività sportive di livello internazionale. Un’occasione per valorizzare il patrimonio sportivo e culturale di Napoli attraverso un ricco programma di eventi.

Nella Sala dei Baroni di Castel Nuovo, è stato presentato il calendario di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026. Cento eventi sportivi, competitivi e non, per oltre 20 discipline: sono i numeri che raccontano la straordinaria sfida di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026. Il calendario è stato presentato nella Sala dei Baroni di Castel . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, dodici mesi di grandi eventi: presentato il calendario Leggi anche: Napoli Capitale Europea dello Sport 2026: cento eventi, inclusione e grandi appuntamenti internazionali Leggi anche: Napoli capitale europea dello sport 2026: eventi nazionali e internazionali Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Napoli Capitale Europea dello Sport 2026: 12 mesi di grandi eventi; Un programma di dodici mesi denso di eventi per la città di Napoli e la Campania; CAMPANIA | Napoli Capitale europea 2026: lo sport diventa racconto di città, 56 eventi nazionali e internazionali in scaletta; L'anno di Napoli capitale europea dello sport si apre nel segno della vela con il l trofeo Marcello Campobasso. Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, eventi e calendario - Oltre cento eventi sportivi nel 2026 per Napoli Capitale Europea dello Sport tra agonismo, inclusione e territorio. napolike.it

Capitale europea dello sport: la svolta di Napoli - Un'iniziativa che si articola in un programma di dodici mesi denso di eventi per la città e la Campania. interris.it

Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, un anno di eventi e di grandi emozioni per la città - Presentato il ricchissimo programma, con un calendario di 100 appuntamenti per oltre 20 discipline, dalla pallavolo alla vela, dal ciclismo al tennis ... napolitoday.it

Napoli Capitale dello Sport 2026: dodici mesi di grandi eventi

Autostrada A1 Roma Napoli chiusa su un tratto alle porte della capitale. Tutti i dettagli - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.