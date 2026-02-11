Perugia 2028 | capitale europea dello Sport

Perugia si candida a diventare la capitale europea dello sport nel 2028. L’annuncio è arrivato dall’assessore Pierluigi Vossi durante la Borsa internazionale del turismo di Milano, nel panel dedicato all’Umbria come destinazione sportiva. La città punta a ottenere il titolo e mettere in mostra le sue strutture e iniziative sportive.

Perugia si candida a Città Capitale Europea dello Sport 2028. L'annuncio ufficiale è stato fatto dall'assessore allo Sport del Comune di Perugia, Pierluigi Vossi (foto) alla Bit di Milano, all'interno del panel "Umbria, destinazione sport". Che ha visto la partecipazione tra gli altri del campione olimpionico Massimiliano Rosolino, di Fabio Pagliara, presidente di Fondazione Sportcity, e di Luca Brustenghi di Umbria Crossing. Nel suo intervento, Vossi ha illustrato le ragioni della candidatura, fondata su una visione europea dello sport, inteso non come spettacolo per pochi, ma come diritto quotidiano, infrastruttura sociale e linguaggio universale capace di unire comunità, generazioni e culture.

