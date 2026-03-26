Amici di Maria De Filippi anticipazioni Serale 28 marzo 2026 | ospiti ed eliminato | Spoiler

Sabato 28 marzo 2026 si terrà la seconda puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. Durante la serata sono previsti alcuni ospiti e l’eliminazione di uno dei concorrenti. Le anticipazioni indicano anche le prove e le esibizioni in programma, senza ulteriori dettagli sui partecipanti coinvolti o le dinamiche specifiche della puntata.

Siamo già alla seconda puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. Sabato 28 marzo 2026. Cosa accadrà? Quali talenti finiranno al ballottaggio e chi verrà eliminato? Ecco tutti gli spoiler e il racconto di cosa vedremo andare in onda nella prima serata dell’ammiraglia Mediaset in base a quanto accaduto durante la registrazione odierna. Serale Amici di Maria De Filippi: gli ospiti della seconda puntata. Quattro giudici, sei professori e diversi talenti in gara. Cosa accadrà nella seconda puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi e quali saranno gli ospiti? Come sappiamo sono già stati svelati nella pagina ufficiale del talent. Pertanto per ricapitolare vedremo: Giudici: Amadeus, Gigi D’Alessio, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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