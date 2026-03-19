Anticipazioni Serale Amici 25 prima puntata del 21 marzo | tre eliminati gli ospiti e le sfide

Sabato 21 marzo va in onda la prima puntata del Serale di Amici 25. Durante la serata, tre allievi verranno eliminati e ci saranno ospiti in studio. Alessandro Cattelan condurrà l’evento, presentando le sfide tra i concorrenti. La puntata si concentra su esibizioni, eliminazioni e momenti di intrattenimento con la partecipazione di ospiti speciali.

Le anticipazioni della prima puntata del Serale di Amici 25, in onda sabato 21 marzo. Tre allievi saranno eliminati, gli ospiti in studio e il ruolo di Alessandro Cattelan. Attenzione spoiler. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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