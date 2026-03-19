Anticipazioni Serale Amici 25 | eliminati giudici e ospiti di sabato 21 marzo

Due concorrenti sono stati eliminati durante il serale di Amici 25, trasmesso sabato 21 marzo. La puntata si è svolta a Roma e ha visto la partecipazione di giudici e ospiti, che hanno commentato le performance dei giovani talenti. La trasmissione è stata seguita da un pubblico numeroso, con momenti di tensione e sorprese durante la gara.

Roma, 19 marzo 2026 - Non è durata che qualche giorno l’avventura di due concorrenti al Serale di Amici 25. Cosa è successo durante la prima puntata del Serale del talent show di Maria De Filippi che andrà in onda sabato 21 marzo in Prima serata su Canale 5? La puntata è già stata registrata, ecco le anticipazioni secondo Superguida Tv. Le squadre. La squadra di Anna Pettinelli ed Emanuel Lo: i cantanti Opi, Gard e Valentina, i ballerini Kiara e Alessio. La squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: i cantanti Elena, Riccardo, Plasma e Caterina, i ballerini Emiliano, Nicola e Antonio. La squadra di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini: i cantanti Michele, Angie e Lorenzo, i ballerini Alex e Simone I giudici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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