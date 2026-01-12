Censimento dei senza fissa dimora rilevazione Istat al via il 26 gennaio

Il Comune partecipa alla rilevazione nazionale dell’Istat sui senza fissa dimora, che si svolgerà nelle serate del 26, 28 e 29 gennaio. L’obiettivo è raccogliere dati aggiornati sulla situazione delle persone senza dimora nel territorio, attraverso una conta notturna e un’indagine campionaria. Questa iniziativa consente di comprendere meglio le esigenze di questa fascia della popolazione e di pianificare interventi mirati.

Il Comune partecipa alla rilevazione nazionale dell'Istat delle persone senza fissa dimora. Le attività i svolgeranno nelle serate del 26, 28 e 29 gennaio mediante una conta notturna e una successiva indagine campionaria. Si tratta di una iniziativa promossa su scala nazionale dall'Istat

