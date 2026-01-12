Censimento dei senza fissa dimora rilevazione Istat al via il 26 gennaio
Il Comune partecipa alla rilevazione nazionale dell’Istat sui senza fissa dimora, che si svolgerà nelle serate del 26, 28 e 29 gennaio. L’obiettivo è raccogliere dati aggiornati sulla situazione delle persone senza dimora nel territorio, attraverso una conta notturna e un’indagine campionaria. Questa iniziativa consente di comprendere meglio le esigenze di questa fascia della popolazione e di pianificare interventi mirati.
