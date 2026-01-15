Il gruppo di opposizione “Poggio Insieme” ha convocato un’assemblea pubblica in Sala della Giostra per discutere sulla recente sentenza del Consiglio di Stato, che impone al Comune di ripristinare il senso unico su via Vittorio Emanuele II. L’incontro sarà un’occasione per approfondire le implicazioni di questa decisione e valutare insieme le future modifiche alla viabilità nell’area di Poggio a Caiano.

Quale sarà il futuro di via Vittorio Emanuele II a Poggio a Caiano? Il gruppo di opposizione “ Poggio Insieme ” ha organizzato in Sala della Giostra l’assemblea pubblica dedicata alla sentenza del Consiglio di Stato sulla viabilità che impone al Comune il ripristino del senso unico su via Vittorio Emanuele II e la conseguente revisione dell’intero assetto viario dell’area interessata. L’avvocato Jacopo Michi che ha assistito i cittadini in giudizio prima al Tar e poi al Consiglio di Stato, ha illustrato i contenuti della sentenza, rispondendo alle domande del pubblico e spiegando le conseguenze concrete del pronunciamento del Consiglio di Stato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Riportare il senso unico in via Vittorio Emanuele"

Riportare il senso unico in via Vittorio Emanuele

