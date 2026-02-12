Cinema d’autore | prosegue la rassegna con ‘Il sentiero azzurro’ di Gabriel Mascaro Orso d’argento a Berlino

La rassegna “Cinema d'autore” torna questa settimana con un film che ha già fatto parlare di sé. Giovedì 12 febbraio, gli appassionati potranno vedere “Il sentiero azzurro” di Gabriel Mascaro, il regista brasiliano che ha vinto l’Orso d’argento a Berlino 2025. La serata promette di essere interessante, con un film acclamato dalla critica e molto atteso dal pubblico.

La rassegna "Cinema d'autore" prosegue giovedì 12 febbraio, con la pellicola "Il sentiero azzurro" del regista e sceneggiatore brasiliano Gabriel Mascaro (1983), premiato con l'Orso d'argento al Festival di Berlino 2025. Al centro della narrazione è Tereza, una donna che si ribella a un sistema in cui il governo brasiliano impone agli anziani il trasferimento in colonie isolate per non gravare sulla produttività dei giovani. Rifiutando questo destino, la protagonista intraprende un viaggio di trasformazione lungo la maestosa bellezza dell'Amazzonia e del Rio delle Amazzoni, trasformando la sua fuga in una potente scoperta di libertà che cambierà per sempre il suo futuro.

