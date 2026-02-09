Parcheggi intelligenti a Roma | arrivano 7.500 sensori per gestire la sosta in tempo reale

Roma ha installato 7.500 sensori nei parcheggi per monitorare in tempo reale la disponibilità di posti. Il nuovo sistema digitale mira a rendere più semplice trovare un posto auto e ridurre il traffico in città. L’obiettivo è migliorare la mobilità e alleggerire le strade più trafficate, evitando le soste lunghe e le code davanti ai parcheggi. La novità è già operativa in diversi quartieri di Roma.

Roma accelera sul fronte della mobilità intelligente e introduce un nuovo sistema digitale per la gestione della sosta su strada. La Giunta Capitolina ha infatti approvato il progetto SOSPAS – Smart On-Street Parking System, che prevede l'installazione di oltre 7.500 sensori nei parcheggi a pagamento del centro cittadino, con l'obiettivo di rendere più efficiente la ricerca dei posti auto e migliorare il controllo degli stalli. L'intervento rientra nel Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 ed è finanziato con un investimento complessivo di circa 8 milioni di euro. Il sistema sarà attivo nei 23 ambiti tariffati di Roma e rappresenta uno dei passaggi più significativi verso una gestione digitale della mobilità urbana.

