Parcheggi intelligenti a Roma | arrivano 7.500 sensori per gestire la sosta in tempo reale

Da romadailynews.it 9 feb 2026

Roma ha installato 7.500 sensori nei parcheggi per monitorare in tempo reale la disponibilità di posti. Il nuovo sistema digitale mira a rendere più semplice trovare un posto auto e ridurre il traffico in città. L’obiettivo è migliorare la mobilità e alleggerire le strade più trafficate, evitando le soste lunghe e le code davanti ai parcheggi. La novità è già operativa in diversi quartieri di Roma.

Roma accelera sul fronte della mobilità intelligente e introduce un nuovo sistema digitale per la gestione della sosta su strada. La Giunta Capitolina ha infatti approvato il progetto SOSPAS – Smart On-Street Parking System, che prevede l’installazione di oltre 7.500 sensori nei parcheggi a pagamento del centro cittadino, con l’obiettivo di rendere più efficiente la ricerca dei posti auto e migliorare il controllo degli stalli. L’intervento rientra nel Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 ed è finanziato con un investimento complessivo di circa 8 milioni di euro. Il sistema sarà attivo nei 23 ambiti tariffati di Roma e rappresenta uno dei passaggi più significativi verso una gestione digitale della mobilità urbana. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

