Senago casseforti fuciliera e bombole di gas abbandonate nel bosco
Nel tardo pomeriggio di lunedì 23 marzo, gli agenti della Polizia Locale di Senago hanno rinvenuto nel bosco di via Brodolini diverse casseforti, una fuciliera e alcune bombole di gas. Il materiale è stato sottoposto a sequestro. L’area è stata delimitata e le forze dell’ordine stanno svolgendo accertamenti per chiarire le circostanze del ritrovamento.
Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Un drammatico incidente ha sconvolto il pomeriggio di oggi: una persona investita da un treno. A Milano, un uomo di 40 anni è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori,. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
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