Nel tardo pomeriggio di lunedì 23 marzo, gli agenti della Polizia Locale di Senago hanno rinvenuto nel bosco di via Brodolini diverse casseforti, una fuciliera e alcune bombole di gas. Il materiale è stato sottoposto a sequestro. L’area è stata delimitata e le forze dell’ordine stanno svolgendo accertamenti per chiarire le circostanze del ritrovamento.

Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Un drammatico incidente ha sconvolto il pomeriggio di oggi: una persona investita da un treno. A Milano, un uomo di 40 anni è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori,. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Senago, casseforti, fuciliera e bombole di gas abbandonate nel bosco

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