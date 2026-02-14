VIDEO| Pesce congelato spacciato per fresco e bombole di gas pericolose nel deposito | maxi sanzioni per due ristoranti
Due ristoranti nel centro città sono stati multati pesantemente dopo che la task force alimentare ha trovato pesce congelato spacciato come fresco e bombole di gas non sicure nel deposito. Durante i controlli, gli ispettori hanno scoperto anche irregolarità legate alle norme antincendio e alla sicurezza dei dipendenti, con alcune bombole di gas stoccate in modo pericoloso vicino alle aree di preparazione dei pasti.
Nelle due attività commerciali le forze dell'ordine hanno rilevato criticità su più fronti, soprattutto sulla normativa antincendio e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Elevate sanzioni per un importo complessivo di 31.500 euro La task force per i controlli alimentari negli esercizi pubblici è intervenuta in due ristoranti del centro, tra la zona di piazza Europa e la zona di viale Africa rilevando delle criticità su più fronti, soprattutto sulla normativa antincendio e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Entrambe le attività sono state sanzionate per un importo complessivo di 31.500 euro.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Impressionante sequestro: 5 tonnellate di pesce scaduto, chiusi due ristoranti. E nel deposito 250 chili di tranci di una razza di squalo protetta
Roast beef congelato e scaduto venduto come fresco? Report torna all’interno del macello del Mantovano – Video
Ogni buona ricetta ha un inizio. Per noi inizia dal banco. Dalla selezione del pesce, dalla cura dei dettagli, dalla qualità che accompagna ogni preparazione. Congelato a bordo Freschezza garantita Qualità che arriva fino alla tua tavola Passa a tro facebook