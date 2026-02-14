VIDEO| Pesce congelato spacciato per fresco e bombole di gas pericolose nel deposito | maxi sanzioni per due ristoranti

Due ristoranti nel centro città sono stati multati pesantemente dopo che la task force alimentare ha trovato pesce congelato spacciato come fresco e bombole di gas non sicure nel deposito. Durante i controlli, gli ispettori hanno scoperto anche irregolarità legate alle norme antincendio e alla sicurezza dei dipendenti, con alcune bombole di gas stoccate in modo pericoloso vicino alle aree di preparazione dei pasti.