Castagneto Carducci | Bombole esauste e lastre di cemento-amianto abbandonate vicino al bosco denunciato titolare di un' impresa edile

A Castagneto Carducci, i carabinieri del nucleo forestale di Riparbella hanno denunciato il titolare di un'impresa edile per aver abbandonato illegalmente bombole esauste e lastre di cemento-amianto vicino al bosco. L’episodio evidenzia l’importanza del rispetto delle normative ambientali e delle procedure corrette per lo smaltimento dei rifiuti speciali.

Il titolare di un'impresa edile è stato denunciato dai carabinieri del nucleo forestale di Riparbella per un grave caso di abbandono illecito di rifiuti. L'indagine ha preso il via a seguito del ritrovamento, avvenuto nello scorso ottobre, di un ingente quantitativo di rifiuti abbandonati.

