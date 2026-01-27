La luce verde sul cofano dell’auto rappresenta un elemento di sicurezza importante. Questo dispositivo permette di migliorare la visibilità e di segnalare la presenza del veicolo, contribuendo a ridurre i rischi di incidenti. Comprendere il suo funzionamento e il suo ruolo può aiutare gli automobilisti a guidare in modo più consapevole e sicuro.

La sicurezza stradale è sempre oggetto di studio per scongiurare terribili incidenti e garantire l'incolumità degli automobilisti. Una recente ricerca ha introdotto una nuova funzione che potrebbe risultare davvero utile durante la guida: si tratta di una luce verde, che andrebbe ad aggiungersi agli altri segnali per migliorare l'attraversamento degli incroci. La proposta arriva da un gruppo di ricerca dell' università di Tecnologia di Graz (Austria). Secondo lo studio portare l'attenzione sulla parte anteriore del veicolo, vale a dire il cofano, porterebbe a un miglioramento delle statistiche relative alla sicurezza stradale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - In arrivo una luce verde sul cofano dell'auto: ecco a cosa serve e perché è importante

