Sei posti fissi per l’Italia nella Coppa del Mondo di sci alpino grazie alla Coppa Europa | Pazzaglia mattatrice

La stagione di sci alpino a livello internazionale si è conclusa e ora gli atleti si preparano per le competizioni nazionali. L’Italia ha conquistato sei posti fissi per la prossima Coppa del Mondo grazie ai risultati ottenuti nella Coppa Europa. Tra i protagonisti di questa fase c’è stato un atleta che si è distinto come protagonista principale.

La stagione dello sci alpino si è conclusa a livello internazionale, ora gli atleti tireranno un po’ il fiato (salvo alcuni impegni nei vari Campionati Nazionali che animano le battute iniziali della primavera) e poi si concentreranno sulla lunga preparazione in ghiacciaio e in Sudamerica, che condurrà verso la prossima annata agonistica (bisognerà aspettare la fine di ottobre con i consueti giganti di Soelden, in attesa dell’ufficializzazione del calendario da parte della FIS). Il regolamento prevede che i primi tre classificati della Coppa Europa in ogni singola specialità acquisiscano il cosiddetto posto fisso per la prossima stagione di Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sei posti fissi per l’Italia nella Coppa del Mondo di sci alpino grazie alla Coppa Europa: Pazzaglia mattatrice Articoli correlati Sophie Mathiou e Alice Pazzaglia conquistano il posso fisso nella Coppa del Mondo di sci alpino!Sophie Mathiou ha concluso al secondo posto nella classifica di gigante in Coppa Europa: 445 punti all’attivo dopo dieci gare tra le porte larghe... Sci alpino, Alice Pazzaglia a podio nello slalom di Hasliberg di Coppa Europa. Quattro azzurre nella top8Janine Maechler si è aggiudicata il primo slalom di Meiringen-Hasliberg (Svizzera) valevole per la Coppa Europa di sci alpino femminile 2026. La Coppa del Mondo di Sci alpino femminile a Tarvisio