Sophie Mathiou e Alice Pazzaglia si sono qualificate per il canale fisso della Coppa del Mondo di sci alpino. Mathiou ha terminato al secondo posto nella classifica di gigante in Coppa Europa con 445 punti dopo dieci gare disputate nel circuito internazionale inferiore alla Coppa del Mondo.

Sophie Mathiou ha concluso al secondo posto nella classifica di gigante in Coppa Europa: 445 punti all’attivo dopo dieci gare tra le porte larghe disputate nel circuito internazionale inferiore per importanza soltanto alla Coppa del Mondo. L’azzurra ha chiuso alle spalle della svizzera Dania Allenbach (498) e davanti ad Alice Pazzaglia (386), che ha conquistato il trofeo generale. Nella giornata odierna si è disputata la finale di Saalbach, ultima prova di gigante in questa annata agonistica, alla vigilia dello slalom che farà calare definitivamente il sipario. Si tratta di un risultato di grande spessore per la 24enne valdostana e per la 23enne pisana, diventata la quarta italiana a mettere le mani sulla Coppa Europa generale e già vincitrice della coppa di slalom. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sophie Mathiou e Alice Pazzaglia conquistano il posso fisso nella Coppa del Mondo di sci alpino!

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