sci alpino alice pazzaglia a podio nello slalom di hasliberg di coppa europa quattro azzurre nella top8

Alice Pazzaglia sale sul podio nello slalom di Hasliberg, in Svizzera. La sciatrice italiana ha concluso la gara tra le prime, confermando il suo buon momento di forma. Quattro azzurre sono finite nella top 8, segno di una squadra femminile sempre più competitiva in Coppa Europa. Janine Maechler si è invece presa la vittoria, dominando il primo slalom di Meiringen-Hasliberg.

Janine Maechler si è aggiudicata il primo slalom di Meiringen-Hasliberg (Svizzera) valevole per la Coppa Europa di sci alpino femminile 2026. Sulla pista elvetica la padrona di casa ha disputato due manche di ottimo livello risultando la prima a metà gara, difendendo poi il suo margine di vantaggio nella seconda discesa. La svizzera ha chiuso lo slalom con il tempo complessivo di 1:37.53 (prima manche in 50.55, seconda in 46.98) con un margine di vantaggio di 13 centesimi sulla svedese Moa Landstroem, mentre centra il gradino più basso del podio la nostra Alice Pazzaglia con 25 centesimi di ritardo, dopo aver concluso al sesto posto la prima manche. 🔗 Leggi su Oasport.it

Alice Pazzaglia ha conquistato un ottimo terzo posto nello slalom di Coppa Europa a Hasliberg.

Alice Pazzaglia si aggiudica lo slalom di Chamonix in Coppa Europa, confermando la sua crescita nel circuito.

