Sei persone residenti a Pontecorvo sono state portate in ospedale a Cassino per sospetto avvelenamento da funghi, dopo aver consumato un pasto in un paese vicino. Le autorità hanno sequestrato le fettuccine considerate responsabili dell’intossicazione. Le persone coinvolte sono state sottoposte a cure mediche, ma al momento non sono note ulteriori dettagli sulle condizioni di salute o sull’esito delle analisi.

I carabinieri hanno accertato la presenza di funghi tossici nel pasto consumato in un’abitazione di un paese vicino a Cassino. Prognosi al momento riservata. Sei persone residenti a Pontecorvo (Frosinone) sono finite al pronto soccorso di Cassino per un sospetto avvelenamento da funghi, dopo un pranzo con parenti in un paese limitrofo. I sei, dopo aver accusato sintomi immediati, si erano prima recati al Pat di Pontecorvo per ricevere le prime cure. Vista la gravità dei casi, sono stati poi trasferiti d’urgenza all’ospedale ‘Santa Scolastica’ di Cassino, dove sono stati sottoposti a lavanda gastrica e a terapia con antidoti. Accertato il sospetto avvelenamento, i carabinieri si sono recati nell’abitazione dove era avvenuto il pranzo e hanno sequestrato le fettuccine con i funghi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Sei persone ricoverate per avvelenamento da funghi: sequestrate le fettuccine incriminate

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