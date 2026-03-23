Epatite A il virus si diffonde in provincia di Latina Sono 24 i casi sei persone ricoverate

Il bilancio della Asl di Latina: “In campo tutte le misure necessarie per tutelare la salute pubblica”. Istituita una task force aziendale multidisciplinare L’epatite A si diffonde anche in provincia di Latina dove negli ultimi giorni è stato registrato un incremento di casi. A fare un bilancio della situazione nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 23 marzo, è stata la Asl. Si tratta di un’infezione acuta del fegato causata dal virus Hav che si trasmette per via oro-fecale, attraverso ingestione di acqua o cibi contaminati oppure per contatto stretto con una persona infetta. Ad oggi le segnalazioni risultano complessivamente 24, distribuite nelle città di Aprilia, Fondi, Formia, Latina, Sabaudia, Sermoneta, Campodimele, Priverno, Lenola, e Terracina. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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