Quattro persone muoiono dopo aver mangiato funghi mortali | portati d’urgenza in ospedale ma era troppo tardi L’allarme delle autorità | 35 casi di avvelenamento

Da ilfattoquotidiano.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro persone sono morte in California dopo aver mangiato funghi velenosi. Le autorità hanno confermato 35 casi di avvelenamento e invitano tutti a evitare di raccogliere o consumare funghi sconosciuti. I casi sono arrivati in ospedale troppo tardi, e purtroppo non c’è stato niente da fare. La paura di un’epidemia cresce tra la popolazione locale.

È allarme funghi velenosi in California? Di certo, come riporta il Daily Mail, quattro persone sono morte dopo aver mangiato funghi a cappuccio mortale, mentre le autorità continuano a far appelli affinché si eviti la raccolta. Dal 18 novembre sono stati segnalati alle autorità sanitarie oltre 35 casi di avvelenamento da funghi a cappuccio mortale, inclusi quattro decessi e tre trapianti di fegato. Il Dipartimento di Salute Pubblica della California esorta le persone a evitare del tutto la raccolta di funghi quest’anno, “perché i funghi a cappuccio mortale vengono facilmente confusi con varietà sicure e commestibili”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

