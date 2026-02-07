Quattro persone sono morte in California dopo aver mangiato funghi velenosi. Le autorità hanno confermato 35 casi di avvelenamento e invitano tutti a evitare di raccogliere o consumare funghi sconosciuti. I casi sono arrivati in ospedale troppo tardi, e purtroppo non c’è stato niente da fare. La paura di un’epidemia cresce tra la popolazione locale.

È allarme funghi velenosi in California? Di certo, come riporta il Daily Mail, quattro persone sono morte dopo aver mangiato funghi a cappuccio mortale, mentre le autorità continuano a far appelli affinché si eviti la raccolta. Dal 18 novembre sono stati segnalati alle autorità sanitarie oltre 35 casi di avvelenamento da funghi a cappuccio mortale, inclusi quattro decessi e tre trapianti di fegato. Il Dipartimento di Salute Pubblica della California esorta le persone a evitare del tutto la raccolta di funghi quest’anno, “perché i funghi a cappuccio mortale vengono facilmente confusi con varietà sicure e commestibili”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Quattro persone muoiono dopo aver mangiato funghi mortali: portati d’urgenza in ospedale, ma era troppo tardi. L’allarme delle autorità: “35 casi di avvelenamento”

Approfondimenti su Funghi Mortali

Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita sono decedute a causa di un’intossicazione dopo aver consumato cozze e funghi.

Un grave episodio ha coinvolto una famiglia di Pietracatella, con la morte di madre e figlia dopo aver consumato pesce e funghi.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Funghi Mortali

Argomenti discussi: Tragedia a Porcari, quattro morti per monossido in casa; Truffe online: Cina mette a morte altre quattro persone, dopo le undici di pochi giorni fa; Lucca, quattro morti in casa per monossido di carbonio. Sono padre, madre e due figli; ? Laura Passetti - Tgr Toscana Forse una caldaia malfunzionante, un'intera famiglia sterminata. Quando arrivano i soccorritori è ormai troppo tardi, i decessi potrebbero risalire a molte ore prima. Quattro persone sono morte per esalazioni di monossido di carb.

Ricerche in corso nella zona di Forte Buso, sopra il lago di Paneveggio. Si teme che quattro persone siano rimaste sepolte. Dopo la tragedia di Solda, il bollettino Euregio conferma un quadro ancora instabile facebook

Tragedia nel Lucchese, intera famiglia di quattro persone uccisa dal monossido di carbonio dlvr.it/TQmWw7 x.com