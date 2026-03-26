Sei persone in ospedale e lavanda gastrica urgente | pranzo di famiglia indigesto per le fettuccine ai funghi

Un pranzo di famiglia a Pontecorvo ha causato l’ospedalizzazione di sei persone. Dopo aver mangiato fettuccine ai funghi, i commensali hanno iniziato a manifestare vomito, dolori addominali e nausea. Tutti sono stati ricoverati d’urgenza presso l’ospedale Santa Scolastica di Cassino, dove sono state avviate le procedure di emergenza, tra cui una lavanda gastrica.

Un pranzo di famiglia a Pontecorvo si è trasformato in un’autentica corsa contro il tempo. Sei commensali, dopo aver gustato fettuccine ai funghi, hanno accusato malori improvvisi: vomito, dolori addominali e nausea hanno costretto tutti a un ricovero d’urgenza al Santa Scolastica di Cassino. Una scena che ha riportato alla memoria dei locali il famoso “caso Gubbio”, l’episodio che fece parlare l’Italia per un’intossicazione di massa causata da un pranzo a base di pesce. Secondo quanto riportato dall’ ANSA, i sintomi si sono manifestati immediatamente al termine del pranzo, spingendo i sei a recarsi al Presidio Sanitario di Pontecorvo. Vista la gravità, sono stati trasferiti in ambulanza all’ospedale Santa Scolastica di Cassino, dove i medici hanno praticato lavanda gastrica e avviato terapie specifiche per contrastare l’avvelenamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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