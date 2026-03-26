Mangiano fettuccine ai funghi al pranzo con i parenti erano velenosi | gravi sei persone a Cassino

Sei persone sono state ricoverate in ospedale a causa di un pasto a base di fettuccine ai funghi consumato in un pranzo con i parenti in Ciociaria. Le vittime hanno subito un’intossicazione alimentare, con interventi di lavanda gastrica e terapia per stabilizzarle. La vicenda si è verificata a Cassino, dove i sanitari sono intervenuti per soccorrere i malcapitati.

Un piatto di fettuccine ha fatto scattare la corsa in ospedale per sei malcapitati dopo un pranzo in Ciociaria: lavanda gastrica e terapia per salvarli. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Sei persone ricoverate per avvelenamento da funghi: sequestrate le fettuccine incriminateI carabinieri hanno accertato la presenza di funghi tossici nel pasto consumato in un’abitazione di un paese vicino a Cassino. Quattro morti e 3 trapianti di fegato dopo aver mangiato funghi velenosi in CaliforniaLe abbondanti piogge degli ultimi mesi in California hanno favorito la crescita dei funghi, compresi quelli velenosi e potenzialmente letali: decine... Fettuccine paglia e fieno funghi salsiccia e panna #fettuccine #salsiccia #panna Approfondimenti e contenuti su Mangiano fettuccine Mangiano risotto ai porcini, padre e figlia finiscono in ospedale a Sassari: Funghi tossiciQuando si parla di funghi, ogni distrazione potrebbe esporre i consumatori ad elevati rischi, lo ha ricordato ancora un volta l'Asl di Sassari dopo il caso di due recenti intossicazioni alimentari che ... fanpage.it Sagra delle Fettuccine ai funghi porcini a CasaprotaIl porcino. Croce e delizia dei palati più capricciosi. Immaginatelo che annega tra fettuccine tirate a mano. Bisogna salvarlo. E allora tutti a Casaprota per la sagra più golosa della Sabina. La ... romatoday.it