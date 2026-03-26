Segreti di famiglia 3 replica puntata 26 marzo in streaming | Video Mediaset

Da superguidatv.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 26 marzo – con la soap turca Segreti di famiglia (Yargi). Nella puntata odierna Ilgaz e Ceylin sono i principali sospettati sul caso di Buse. Le indagini vengono condotte dal Procuratore Derya, dal comandante Metin ed Eren. Ceylin, grazie all’aiuto di Ilgaz si rifugia con lui a casa di Eren, loro complice. Nel frattempo, lei cerca di tranquillizzare la famiglia dicendo che verrà trattenuta in centrale. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 100 in replica streaming. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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