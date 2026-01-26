Segreti di famiglia 3 replica puntata 26 gennaio in streaming | Video Mediaset

Oggi, lunedì 26 gennaio, torna in streaming su Video Mediaset un nuovo episodio di Segreti di famiglia (Yargi). La puntata vede Ilgaz interrogare Cengiz, fratello di Meltem, rivelando dettagli sul passato della famiglia e sulla morte di Meltem. Un approfondimento sulla trama della soap turca, con rivelazioni che aggiungono complessità ai personaggi e alle loro storie.

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 26 gennaio – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna Ilgaz interroga Cengiz, il fratello di Meltem, scoprendo che era al corrente che il padre aveva costretto Meltem a prostituirsi in casa la notte in cui è morto. Alla luce di questa scoperta, Ceylin e Yekta decidono di non difendere Cengiz. Eren ha una reazione molto forte. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 51 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Segreti di famiglia: Il ritorno di Mercan porta gioia a Ceylin e Ilgaz e la verità emerge.

