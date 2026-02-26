Segreti di famiglia 3 replica puntata 26 febbraio in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 26 febbraio – con la soap turca Segreti di famiglia (Yargi). Nella puntata odierna Ilgaz incalza Cihan per farlo confessare, ma lui si ostina a dire che la testa mozzata ritrovata in mare non appartiene a sua madre. La moglie invece, durante l'interrogatorio, ammette che la testa appartiene a sua suocera. Ecco il video Mediaset per rivedere l'episodio 78 in replica streaming.

