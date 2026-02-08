Catanzaro Servizi | via al piano industriale 2026-2030 priorità a stabilità e tutela dei posti di lavoro
A Catanzaro, la società di servizi pubblici ha avviato il piano industriale 2026-2030. Tutti i soci hanno approvato all’unanimità il nuovo progetto, che punta soprattutto a mantenere la stabilità e a tutelare i posti di lavoro. La decisione arriva in un momento di grande attenzione per la gestione dei servizi e il futuro della città.
Il futuro di Catanzaro Servizi è stato blindato, con un’approvazione unanime che segna una svolta cruciale per la società e per la città intera. Il Consiglio comunale di Catanzaro ha infatti dato il via libera al piano industriale per il quadriennio 2026-2030, garantendo continuità operativa e, soprattutto, tutelando i posti di lavoro. Una decisione, come sottolineato dal Presidente del Consiglio Gianmichele Bosco, assunta con “grande responsabilità istituzionale e sociale”, ponendo al centro dell’azione amministrativa la sicurezza dei lavoratori. L’approvazione è arrivata nella giornata odierna, 8 febbraio 2026, e ha riguardato anche i primi quattro affidamenti strategici per la società, aprendo la strada a nuove tappe e consolidando il ruolo di Catanzaro Servizi come pilastro fondamentale per l’erogazione dei servizi essenziali alla cittadinanza.🔗 Leggi su Ameve.eu
