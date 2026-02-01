Scontri Askatasuna cosa è successo a Torino | oltre 100 agenti feriti ha 22 anni l' aggressore del poliziotto

A Torino, la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna è degenerata in scontri violenti. Più di 100 agenti sono rimasti feriti, alcuni gravemente. La polizia ha arrestato un giovane di 22 anni, che ha colpito un agente con un oggetto contundente. La protesta, iniziata pacificamente, si è trasformata in una giornata di caos e tensione nelle strade della città.

Perché quella che doveva essere una manifestazione nazionale contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna si è trasformata, nel pomeriggio di venerdì a Torino, in una delle giornate di scontri più gravi degli ultimi anni. Perché oltre mille persone, secondo il Viminale, hanno messo in campo una strategia organizzata di guerriglia urbana contro le forze dell'ordine. E perché il bilancio finale – più di cento agenti feriti, mezzi incendiati e tre arresti – ha riacceso lo scontro politico su sicurezza, terrorismo interno ed eversione. Askatasuna, chi sono gli aggressori di Torino: anarchici e autonomi, incappucciati e organizzati La manifestazione e la svolta violenta Il corteo nazionale, indetto dopo lo sgombero di Askatasuna dello scorso 18 dicembre, ha portato in città circa 20 mila persone.

Questa mattina a Torino sono scoppiati violenti scontri tra manifestanti e forze dell’ordine.

La violenta guerriglia in pieno centro a Torino ha lasciato oltre 100 persone ferite tra cittadini, agenti e manifestanti.

Sgombero Askatasuna, scoppia la guerriglia a Torino: violenti scontri tra manifestanti e polizia

