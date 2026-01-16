Accoltellato a scuola | Youssef Abanoub è stato ucciso per gelosia da un compagno di classe L' aggressore bloccato e disarmato dal professore

Youssef Abanoub, 18 anni di origini egiziane, è stato vittima di un'aggressione all’interno di un liceo a La Spezia, avvenuta venerdì mattina. Dopo essere stato accoltellato, l’adolescente ha perso la vita poche ore dopo, nel pomeriggio. L’aggressore è stato prontamente disarmato e fermato dal professore presente. L’episodio ha suscitato attenzione sulla sicurezza nelle scuole e sulle dinamiche di violenza tra studenti.

Accoltellato a scuola a La Spezia, Youssef Abanoub, 18enne italiano di origini egiziane, è morto poco prima delle 20 dopo essere stato ferito veneerdì mattina all'istituto Einaudi-Chiodo. Le prime indagini indicano che alla base dell'aggressione ci sarebbero motivi di gelosia. L'autore del gesto è un 19enne marocchino con permesso di soggiorno, compagno di classe della vittima, fermato dalla Polizia e ora interrogato. Il coltello da cucina usato nell'aggressione è stato sequestrato dalla Polizia Scientifica. Youssef è stato soccorso immediatamente dal 118 e dalla Croce Rossa: tamponata l'emorragia, è stato trasportato in pronto soccorso e sottoposto a un delicato intervento di chirurgia toracica.

