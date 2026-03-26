Secondo fonti di Axios, il Pentagono sta considerando diverse opzioni militari contro l'Iran, tra cui l'uso di forze di terra e una vasta campagna di bombardamenti. Le decisioni sono ancora in fase di valutazione e non sono state ufficialmente annunciate. La discussione riguarda l'eventualità di un'azione che possa rappresentare un intervento decisivo.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Il Pentagono sta elaborando opzioni militari per infliggere il "colpo finale" all'Iran, che potrebbe includere l'impiego di forze di terra e una massiccia campagna di bombardamenti. Lo riporta Axios, citando due funzionari statunitensi e due fonti ben informate. Secondo il sito d'informazione americano, lo scenario di una drammatica escalation militare diventerà sempre più probabile se non si registreranno progressi nei colloqui diplomatici e, in particolare, se lo Stretto di Hormuz rimarrà chiuso. Alcuni funzionari Usa ritengono che una dimostrazione schiacciante di forza per mettere fine ai combattimenti creerebbe un maggiore vantaggio nei negoziati di pace o semplicemente darebbe a Trump un motivo per dichiarare vittoria. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Secondo Axios il Pentagono vuole infliggere il "colpo finale" all'Iran

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