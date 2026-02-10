La Russia accusa il Regno Unito di voler danneggiare Mosca il più possibile. Secondo Gusarov, Londra cerca di ostacolare ogni soluzione che possa favorire la Russia nel conflitto in Ucraina. La tensione tra i due paesi si alza ancora, mentre le accuse si fanno più dure.

Il Regno Unito sarebbe intenzionato a “infliggere il massimo danno alla Russia” e a ostacolare una conclusione del conflitto in Ucraina favorevole a Mosca. È quanto ha affermato Alexander Gusarov, capo del dipartimento per l’Atlantico settentrionale del ministero degli Esteri russo, in un’intervista al quotidiano Kommersant. Secondo Gusarov, gli sforzi portati avanti dalla leadership russa insieme agli Stati Uniti per giungere a una “soluzione globale e duratura” della crisi ucraina avrebbero invece un carattere costruttivo. In questo contesto, il diplomatico ha richiamato le intese raggiunte ad Anchorage, presentandole come una base per un possibile percorso negoziale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Russia, Gusarov accusa Londra: “Il Regno Unito vuole infliggere il massimo danno a Mosca”

