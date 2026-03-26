Se ne va Beppe Savoldi mister due miliardi | Albertosi era amico di Zoff

Se ne è andato Beppe Savoldi, ex calciatore di 79 anni noto per aver detenuto diversi record nel mondo del calcio. Nel 1975, il giocatore è arrivato a Napoli con una cifra di trasferimento di due miliardi di lire, cifra allora molto elevata. Durante la sua carriera, ha avuto rapporti di amicizia con alcuni ex calciatori noti, tra cui un portiere famoso.

Addio a Beppe Savoldi. Aveva 79 anni. È stato il calciatore dei record. Nell’estate del 1975 arrivò a Napoli per la cifra allora monstre di due miliardi di lire. Ferlaino lo prese dal Bologna e per questo acquisto storico fece partire Sergio Clerici anima del Napoli di Vinicio. Noi pensiamo che la spaccatura nei tifosi del Napoli sia una novità recente. Ovviamente non è vero. Savoldi fece discutere molto la tifoseria del Napoli. Perché incarnò la fine del progetto del Napoli di Vinicio che l’anno prima aveva sfiorato lo scudetto contro la Juventus (l’anno di Altafini core ‘ngrato). Vinicio come Guardiola, ma trent’anni prima di Guardiola, giocava senza centravanti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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