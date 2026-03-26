Beppe Savoldi è morto a 79 anni lutto nel calcio | per tutti è stato Mister 2 miliardi
È scomparso a 79 anni Beppe Savoldi, noto ex attaccante degli anni Settanta. La sua carriera si è svolta tra Bologna e Napoli, dove si è distinto come uno dei giocatori più rappresentativi dell'epoca. Durante la sua attività sportiva, ha ricevuto il soprannome di
All'età di 79 anni è morto Beppe Savoldi, grande attaccante degli anni '70. Giocò con Bologna e Napoli, venne soprannominato 'Mister due miliardi'. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Beppe Savoldi è morto a 79 anni. Storico attaccante del calcio italiano, si è legato a 3 squadre in carriera: Bologna, Napoli e Atalanta, dove è cresciuto e dove ha chiuso la carriera, lui che era originario della provincia di Bergamo. In Serie A ha segnato 168 ret x.com