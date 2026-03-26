Beppe Savoldi è morto a 79 anni lutto nel calcio | per tutti è stato Mister 2 miliardi

È scomparso a 79 anni Beppe Savoldi, noto ex attaccante degli anni Settanta. La sua carriera si è svolta tra Bologna e Napoli, dove si è distinto come uno dei giocatori più rappresentativi dell'epoca. Durante la sua attività sportiva, ha ricevuto il soprannome di