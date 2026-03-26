Napoli morto Beppe Savoldi | ?mister due miliardi? aveva 79 anni Il figlio | Travolti dal dolore

Beppe Savoldi, ex calciatore di 79 anni, è deceduto. La notizia è stata comunicata dal figlio Gianluca sui social media. Savoldi aveva giocato con le maglie di Bologna e Napoli, ed era noto anche come 'mister due miliardi' per un trasferimento record. La famiglia ha espresso il proprio dolore tramite una dichiarazione pubblica.

È morto Beppe Savoldi, 79 anni. Lo annuncia sui social il figlio Gianluca. L'ex attaccante del Bologna e del Napoli fu ribattezzato 'mister due miliardi' per il passaggio record dal club rossoblù a quello partenopeo. «Se ne è andato in altra dimensione il nostro grande Beppe. I suoi luoghi, la sua casa e i suoi affetti lo hanno accompagnato fino all'ultimo momento lasciandoci custodi dei valori e dell'amore che hanno sempre costituito la cifra del suo percorso terreno. Siamo molto fieri di tutto ciò, pur travolti dal dolore». «Ringraziamo di cuore i medici e gli infermieri del Papà Giovanni XXIII e dell’Istituto Beato Palazzolo di Bergamo che hanno avuto cura di lui pur tra le sue amate mura domestiche. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Una selezione di notizie su Beppe Savoldi

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Addio a Beppe Savoldi, il “Mister due miliardi” Se ne va a 79 anni uno dei bomber più iconici del calcio italiano. Beppe Savoldi è stato un attaccante implacabile, simbolo di un’epoca e protagonista anche con il Napoli. Nel 1975 il suo trasferimento fece storia: - facebook.com facebook

Beppe Savoldi è morto a 79 anni. Storico attaccante del calcio italiano, si è legato a 3 squadre in carriera: Bologna, Napoli e Atalanta, dove è cresciuto e dove ha chiuso la carriera, lui che era originario della provincia di Bergamo. In Serie A ha segnato 168 ret x.com