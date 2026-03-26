lutto nel calcio italiano addio a beppe savoldi

È deceduto a 79 anni Beppe Savoldi, ex centravanti di Napoli e Bologna, dopo una lunga malattia. La notizia è stata comunicata dal figlio tramite un post su Facebook, in cui ha annunciato la scomparsa del padre. Savoldi aveva avuto una carriera importante nel calcio italiano e la sua morte ha suscitato cordoglio tra gli appassionati del settore.

Si è spento a 79 anni, dopo una lunga malattia, l'ex centravanti di Napoli e Bologna Beppe Savoldi. La notizia l'ha data suo figlio Gianluca su Facebook: "Se ne è andato in altra dimensione il nostro grande Beppe. I suoi luoghi, la sua casa e i suoi affetti lo hanno accompagnato fino all'ultimo momento lasciandoci custodi dei valori e dell'amore che hanno sempre costituito la cifra del suo percorso terreno. Siamo molto fieri di tutto ciò, pur travolti dal dolore. Ringraziamo di cuore i medici e gli infermieri del Papà Giovanni XXIII e dell'Istituto Beato Palazzolo di Bergamo che hanno avuto cura di lui pur tra le sue amate mura domestiche. Eliana, Gianluca con Valentina, Guya, Gabriella, e i suoi adorati nipoti Lorenzo, Ludovico e Giorgio". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Calcio in lutto, è morto a 79 anni il bomber Beppe Savoldi

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