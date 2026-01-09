I sindacati del trasporto pubblico locale di Firenze hanno inviato una lettera al Comune evidenziando le difficoltà causate dalla chiusura di molti ponti ai mezzi pubblici. Sottolineano l’importanza di un servizio affidabile e puntuale per incentivare l’uso di autobus e tram, contribuendo così a ridurre il traffico privato e migliorare la mobilità sostenibile in città.

Firenze, 9 gennaio 2026 – "Un servizio più efficiente e puntuale diventa anche più attrattivo: se autobus e tram sono rapidi e rispettano gli orari, più persone sono incentivate a lasciare l’auto privata. Ciò contribuisce a ridurre il traffico, l’inquinamento atmosferico e acustico, oltre alle emissioni di CO2, migliorando la salute e la vivibilità delle città". Così Massimo Milli, responsabile rapporti con Istituzioni, Enti Locali e Organi di informazione di Faisa Cisal Toscana nel presentare una lettera sottoscritta dalla maggior parte dei sindacati del trasporto pubblico fiorentino (Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Faisa Cisal) inviata oggi alla sindaca Sara Funaro, l’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio, ai vertici dell’ azienda e per conoscenza a tutti gli organi di stampa e a tutte le lavoratrici e i lavoratori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Troppi ponti chiusi ai bus, i sindacati del Tpl scrivono al Comune

Leggi anche: Trotta Bus, sindacati chiedono atto di responsabilità a Comune e azienda

Leggi anche: Manutenzione straordinaria ai sistemi informativi: chiusi gli uffici del Settore Tributi del Comune di Salerno

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

"Gli uomini costruiscono troppi muri e mai abbastanza ponti." - Isaac Newton - Dipinto di Joe Cartwright - facebook.com facebook

“Gli uomini costruiscono troppi muri e mai abbastanza ponti” Il 4 gennaio 1643, Woolsthorpe Manor, nasce Isaac Newton x.com