Ciociaria sott’acqua | notte di paura tra esondazioni e ponti chiusi

Nella scorsa notte, Pontecorvo ha affrontato un'onda di criticità a causa delle intense piogge, che hanno provocato l’esondazione del fiume Liri e la chiusura di alcuni ponti. La situazione ha richiesto attenzione e interventi sul territorio, con residenti che hanno vissuto momenti di preoccupazione. Questa emergenza evidenzia le sfide legate ai maltempo nella zona della Ciociaria, sottolineando l’importanza di monitoraggio e prevenzione.

