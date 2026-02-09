Torna al Politeama La Divina Commedia Opera Musical il kolossal ispirato al capolavoro di Dante

Torna al Politeama Genovese “La Divina Commedia Opera Musical”, uno spettacolo che porta sul palco il celebre poema di Dante. Dopo aver riscosso grande successo in Italia e aver fatto tappa in Cina nel 2025, il kolossal riprende il suo tour. La produzione di MIC International Company torna a Genova da giovedì 12, pronta a incantare di nuovo il pubblico con le sue scene spettacolari e le musiche coinvolgenti.

"La Divina Commedia Opera Musical", l'acclamato kolossal, prodotto da MIC International Company, che nelle passate stagioni ha incantato i principali teatri italiani con ripetuti sold out e ha conquistato l'estero con una tournèe in Cina nel 2025, torna al Politeama Genovese da giovedì 12 a.

Al Lyrick, “La Divina Commedia” prende vita in una grande produzione teatrale.

Dal 24 gennaio 2026, La Divina Commedia Opera Musical torna sui palcoscenici italiani, unendo tecnologia 3D e acrobazie per rivisitare il capolavoro di Dante.

